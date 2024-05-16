استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 على عرب سات ونايل سات بالخطوات

يرغب دائما الجميع في متابعة القنوات التي تتميز بعرضها محتوى ثقافي خاص بالنباتات وعالم الحيوانات، ويتم البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك التي تتميز بعرض هذا المحتوى منذ سنوات كثيرة ماضية، حيث تتمكن القناة من عرض الكثير من المعلومات التفصيلية الخاصة بعالم الحيوانات، ومنها الحيوانات التي انقرضت منذ سنوات طويلة، لذا لكي يتمكن الفرد من مشاهدة القناة يلزم معرفة التردد الجديد لها.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك متوفر على بعض الأقمار الصناعية منها عرب سات ونايل سات، ولكي يتم استقبال القناة على القمر الصناعي الموجود يلزم معرفة البيانات الخاصة بالتنزيل، وهي كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12015.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

يعد القمر الصناعي نايل سات هو من أبرز الأقمار الصناعية التي تمكنت من استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك، وحتى يتم تثبيت القناة بواسطة النايل سات، يلزم معرفة البيانات الجديدة له، وهي كالآتي:

تردد القناة: 11804.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

آلية تثبيت قناه ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

بعد معرفة جميع البيانات التي تخص قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن البدء في استقبال القناة على التلفاز، حيث عليك فقط باتباع الخطوات الصحيحة، التي تشير إلى عملية التثبيت، وتلك الخطوات متمثلة في الآتي: