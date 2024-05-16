تابع أقوى أغاني الكرتون.. تردد قناة وناسة أطفال 2024 Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

في تلك الفترة يجب معرفة تردد قناة وناسة حتى يتم استقبالها على أجهزة التلفزيون، وذلك بعد أن تم تغيير التردد الخاص بها، حيث تم الإعلان عن التردد والبيانات الجديدة للقناة، والتي يلزم استقبال القناة وتثبيتها من خلال تلك البيانات، وأوضحت الإدارة أنه قد تم تغيير التردد، حتى يتم تحسين الجودة ومعالجة الأخطاء البرمجية، التي توفرت بها على الفور.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

لكي يتم متابعة ومشاهدة محتوى القناة المتميز، يلزم معرفة تردد قناة وناسة، والذي تم توضيحه لجميع المشاهدين قبل أن يتم غلق القناة بالتردد القديم، ولكي يبدأ المشاهد في استقبال القناة يلزم معرفة البيانات الجديدة وهي كالآتي:

تردد القناة: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تتميز قناة وناسة بالأغاني والأناشيد الرائعة التي تقدمها دائما إلى الأطفال، والتي تعرضها بشكل مسلي وممتع على الرغم من الرسائل المبطنة التي ترسلها للأطفال، وتلك الرسائل تعمل على تربية الطفل تربية صحيحة وتعليمه الكثير من المبادئ الحميدة، وحتى يتم استقبال القناه يجب معرفة البيانات الخاصة بها، والتي تتوفر على القمر الصناعي عرب سات وهي كالآتي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

أناشيد قناة وناسة Wanasah TV

قائمة مميزة من الأناشيد التي تعرض بشكل يومي على قناة وناسة إلى الأطفال، وتلك الأناشيد يعشقها الجميع ولهذا من أبرز وأشهر تلك الأغاني هي عبارة عن الآتي:

مين حبيب البابا.