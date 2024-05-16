اخيرا وبعد طول انتظار.. طريقة شحن جواهر فري فاير 2024 مجانا مضمونة 100 % بدون حظر الحساب

بعد إصدار نسخة جديدة من لعبة فري فاير وهي النسخة رقم 5 من اللعبة، احتلت طريقة شحن جواهر فري فاير 2024 محركات البحث و العديد من المواقع وذلك بسبب إجراء بعض التحديثات بسيستم اللعبة و إضافة ميزات جديدة وفريدة تُزيد من أجواء المغامرة والتشويق داخل اللعبة، وكانت من أبرز هذه التحديثات هو التنوع في الأسلحة الموجودة باللعبة وغيرها من المميزات والتي سنتناولها في هذا المقال بالإضافة إلى طريقة شحن الجواهر.

كيف تكون طريقة شحن جواهر فري فاير 2024؟

يذكر أن هناك تنوع في الطرق المستخدمة لشحن جواهر فري فاير 2024، وفيما يلي سرد طريقة شحن جواهر فري فاير 2024:

التوجه مباشرة إلى موقع shop2game أو مركز الشحن الرسمي.

قم باختيار اللعبة.

تحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول.

سيطلب منك تحديد نوع الدولة.

قم بتسجيل معرف اللاعب.

حدد قيمة الشحن التي ترغب بها.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في لعبة جارينا.

قم بتأكيد عملية الشحن.

مميزات جديدة للعبة فري فاير 2024

وجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من لعبة فري فاير 2024، اشتملت على مجموعة من التحديثات منها:

تغيير في قيمة الأسعار المختلفة وذلك وفقًا لمؤشر الأداء، هذا بالإضافة أيضًا إلى تغيير في الآلة الخاصة بعملية البيع.

تغيير في الرموز الموجودة على الخريطة.

إضافة أوضاع كلاسيكية إلى صناديق الحرب.

إضافة قاعة جديدة وهي قاعة المشاهير وتجديد ميدان الرماية.

إضافة عجلة فيريس واستخدامها في التدريب.

كم تبلغ قيمة شحن جواهر فري فاير؟

على جانب آخر، تمثل كل جوهرة قيمة شحن معينة، سنتعرف على كل واحدة منهم الآن:

عند الشحن بـ 2200 وسعره 20 دولار، تحصل على 220 جوهره مجاناً عند الشحن بـ 1080 جوهرة تحصل على 108 جوهرة مجاناً عند الشحن بـ 530 جوهرة تحصل على 53 جوهرة مجاناً عند الشحن بـ 210 جوهرة تحصل على 21 جوهرة مجاناً عند الشحن بـ 100 جوهرة تحصل على 10 جواهر مجاناً

وتستخدم الجواهر في اللعبة، من أجل شراء الأسلحة النارية التي تُساعد اللاعب في عملية القتال وكلما زادت عدد الجواهر، التي يحصل عليها اللاعب تزداد معها أيضًا عدد الهدايا المجانية.