“اسمك مع الناجحين؟؟”.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في كل المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024، طلاب العراق في جميع المحافظات يبحثون عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 التي تعد واحدة من النتائج المهمة في مشوار الطالب التعليمي، حيث أن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 والنجاح بها يعني الالتحاق بمرحلة تعليمية جديدة، ويمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية فور ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بعد أن يتم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف واعتمادها من قبل الوزارة، والجدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الخاصة بتلك المرحلة لازالت مستمرة بنظام الحضور الفعلي، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالاسم في العراق:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

حدد نتائج السادس الاعدادي 2024.

قم باختيار نتائج الدور الاول مع تحديد اسم المحافظة.

قم بادخال المعلومات المطلوبة عن الطالب والخاصة بعملية الاستعلام.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك الدرجات في كل المواد الدراسية.

نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2024

فيما أكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول، ستبدأ يوم 8 من شهر يونيو 2024 وذلك بمادة الإسلامية والعربية والتربية الإسلامية، على أن تنتهي هذه الامتحانات يوم 2 يوليو 2024، وفقا لتعليمات الوزارة فأن الامتحانات واسئلتها سترد من داخل المنهج وفقا للموضوعات التي تم تدريسها، وبذلك من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها بالدرجات التفصيلية.