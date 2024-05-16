“شفرة GTA San Andreas الرهيبة”! شفرات جاتا سان اندرس الجديد المجانية ومضمونة 100%.. حملها على اندرويد وأيفون

لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas من أروع الألعاب التي توفر العديد من الإمكانيات الخيالية، ومن بينها الشفرات المجانية والرهيبة، التي يمكن لجميع اللاعبين الحصول عليها بدون أي مبالغ، إضافة إلى أن هذه الشفرات تسهل لهم في الدخول إلى التحديات والمنافسات الجديدة، ويمكنك التعرف عليها، كما سنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع اللاعبين في مختلف الدول العربية والأجنبية.

ما هي شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024؟

وتتمثل أبرز شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas المجانية والرهيبة، وفقًا لما يلي:-

شفرة السيارة الغير مرئية ” WHEELSONLYPLEASE”.

شفرة الذخيرة الغير محدودة ” FULLCLIP”.

كود حزمة الأسلحة المتطورة وهي ” LXGIWYL”.

بينما شفرة جعل السن تطير ” AFSNMSMW”.

شفرة ” BAGUVIX” الصحة اللا محدودة.

قفزة المندفعة وتكون ” KANGAROO”.

شفرة طيران السن وهي ” AFSNMSMW”.

بينما الجسم البدين شفرته ” BTCDBCB”.

إضافة إلى الجسم العضلي بشفرة ” BUFFMEUP”.

مميزات شفرة جاتا المجانية

ومن أبرز المميزات التي يمكن معرفتها عند الحصول على شفرات جاتا المجانية، ما جاء على النحو الأتي:-