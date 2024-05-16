“Orange Cake” كيكة البرتقال بالكريمة تحضيرها في البيت مع صوص لذيذ يحضر في ثواني عباره عن لذاذه وانتعاش وحيويه

كيكة البرتقال بالكريمة تحضيرها في البيت بطعم خيالي، يعد الكيك من الحلويات التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، وذلك بسبب سهولة تحضيره وبساطة مكوناته وطعمه الرائع، تتعدد أنواع الكيك ونكهاته، ولكن كيكة البرتقال بالكريمة تبرز كواحدة من أشهى الأنواع، حيث تجمع بين نكهة البرتقال المنعشة والكريمة الغنية في هذه المقالة، سنتعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال بالكريمة في البيت بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة، لتتمكني من تقديمها لعائلتك والاستمتاع بطعمها الخيالي.

كيكة البرتقال بالكريمة تحضيرها في البيت

تعد كيكة البرتقال بالكريمة واحدة من الحلويات اللذيذة، التي ستسعد عائلتك بطعمها الرائع ومكوناتها البسيطة، بتقديمك لهذه الكيكة، ستضفين لمسة من الانتعاش والحلاوة على جلساتكم العائلية، وستستمتعون جميعا بتجربة مذاق لا ينسى. جربي هذه الوصفة السهلة اليوم، واستمتعي بتحضيرها وتقديمها لعائلتك، لتحضير كيكة البرتقال بالكريمة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

مكونات الكيك:

– 2 كوب من الدقيق.

– 1 كوب من السكر.

– 1/2 كوب من الزبدة الطرية.

– 4 بيضات.

– 1/2 كوب من عصير البرتقال الطازج.

– 1/4 كوب من قشر البرتقال المبشور.

– 1/2 كوب من الحليب.

– 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

– 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

– رشة ملح.

مكونات الكريمة:

– 1 كوب من كريمة الخفق.

– 1/2 كوب من السكر البودرة.

– 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

– 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

طريقة تحضير كيكة البرتقال بالكريمة:

لتحضير هذه الكيكة اللذيذة، اتبعي الخطوات التالية:

تحضير الكيك:

– سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت) وادهني صينية الكيك بالزبدة ورشيها بالقليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك.

– في وعاء كبير، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريميا وخفيفا.

– أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة.

– أضيفي الفانيليا وقشر البرتقال المبشور واخفقي جيدا.

– في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح.

– أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر، بالتناوب مع إضافة عصير البرتقال والحليب، واخفقي حتى تتجانس المكونات.

– اسكبي الخليط في الصينية المُحضرة واخبزيه في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك (اختبري النضج بوضع عود خشبي في الكيك، فإذا خرج نظيفًا، فالكيك جاهز).

تحضير الكريمة:

– في وعاء بارد، اخفقي كريمة الخفق حتى تصبح كثيفة.

– أضيفي السكر البودرة والفانيليا وعصير البرتقال، واستمرّي في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.

تجميع الكيكة وتزيينها

بعد أن يبرد الكيك تماما، ابدئي في تجميعه وتزيينه بالكريمة:

تجميع الكيك:

– اقطعي الكيك إلى نصفين أفقيًا باستخدام سكين حاد.

– ضعي الطبقة الأولى من الكيك على صحن التقديم، ووزعي نصف كمية الكريمة فوقها بشكل متساوٍ.

– ضعي الطبقة الثانية من الكيك فوق الكريمة، واضغطي برفق لتثبيتها.

تزيين الكيك:

– وزعي ما تبقى من الكريمة على سطح الكيك وجوانبها باستخدام ملعقة أو سكين الكيك.

– يمكنك تزيين الكيك بشرائح البرتقال الطازج أو ببشر قشر البرتقال لإضافة لمسة جمالية.