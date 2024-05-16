“المشاكسين القط والفار” تنزيل تردد توم وجيري 2024 Tom and Jerry على النايل سات بجودة هائلة

قناة المشاكسين أو توم وجيري، هي من أروع القنوات الطفولية المميزة التي تقدم محتوى طفولي مميز ورائع، من خلال تقديم العديد من البرامج الكرتونية والطفولية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الأكثر عشقًا لملايين الأطفال في الدول العربية، وعليه فإن البحث عن تردد هذه القناة، يزداد مع مرور الوقت، ويمكنك التعرف على أبرز هذه المعلومات الخاصة بإستقبال القناة، كما سنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع الصغار والكبار.

استقبل تردد توم وجيري الجديد 2024

وعن المعلومات التي يمكنك التعرف عليها، والقيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد، لكي تستمتع بكل ما تقدمه القناة من برامج وأفلام ومسلسلات، بالإضافة إلى البرامج التعليمية المميزة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

الجودة عالية.

التردد الجديد يكون 12149.

استقطاب القناة أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

التشفير الخاص بالقناة يكون مجاني.

نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

وحتى يُتاح لجميع المتابعين القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري، ومشاهدة المشاكسين وما يقومون به من سلسلة ترفيهية متنوعة، وأكثر جاذبية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-