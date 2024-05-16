الجدول نزل.. جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024 جميع الشعب

يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن كيف سيكون شكل أسئلة الثانوية العامة 2024 وهل ستكون مناسبة للوقت المحدد للامتحان، وقامت وزارة التعليم بالتوضيح بأن الأسئلة المقررة في امتحانات الثانوية العامة سوف تتلاءم مع الوقت المحدد للإجابة وقامت بالتأكيد على التزامها بأن تتوافق الامتحانات مع المعايير الفنية المعتمدة للأوراق الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024

من المعلن ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بتقييم المواد التي لا يتم حسابها ضمن المجموع الكلي في العاشر والثاني عشر من يونيو وبعد ذلك سوف يحصل الطلاب على عطلة رسمية تأتي مع احتفالات عيد الأضحى ابتداء من الثالث عشر من يونيو وحتى الحادي والعشرين من يونيو وبعد ذلك ستبدأ الامتحانات الخاصة بالمواد الأساسية في الثاني والعشرين من يونيو 2024 وتستمر حتى العشرين من يوليو من نفس العام الحالي 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر

لقد قامت وزارة التربية والتعليم الفني بتحديد جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين الادبي والعلمي، وجاء الجدول كالآتي: