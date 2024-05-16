الجدول نزل.. جدول امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024 جميع الشعب
يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن كيف سيكون شكل أسئلة الثانوية العامة 2024 وهل ستكون مناسبة للوقت المحدد للامتحان، وقامت وزارة التعليم بالتوضيح بأن الأسئلة المقررة في امتحانات الثانوية العامة سوف تتلاءم مع الوقت المحدد للإجابة وقامت بالتأكيد على التزامها بأن تتوافق الامتحانات مع المعايير الفنية المعتمدة للأوراق الامتحانية.
امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024
من المعلن ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بتقييم المواد التي لا يتم حسابها ضمن المجموع الكلي في العاشر والثاني عشر من يونيو وبعد ذلك سوف يحصل الطلاب على عطلة رسمية تأتي مع احتفالات عيد الأضحى ابتداء من الثالث عشر من يونيو وحتى الحادي والعشرين من يونيو وبعد ذلك ستبدأ الامتحانات الخاصة بالمواد الأساسية في الثاني والعشرين من يونيو 2024 وتستمر حتى العشرين من يوليو من نفس العام الحالي 2024.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر
لقد قامت وزارة التربية والتعليم الفني بتحديد جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين الادبي والعلمي، وجاء الجدول كالآتي:
- يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمي والتاريخ للشعبة الأدبي.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي والجبر والهندسة الفراغية شعبة علمي رياضة بالإضافة إلى علم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي.
- يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة العلمى علوم و الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي.
- الديناميكا لعلمي رياضة ستجرى يوم السبت 20 يوليو.