link نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس 2024/2025 في المغرب استعلم الآن عبر موقع وزارة التربية الوطنية haraka.men.gov.ma‏

نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس 2024-2025 في المغرب، بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس، تشمل هذه الحركة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، في جميع المؤسسات التعليمية العمومية في البلاد، تم نشر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، وقد أتيحت للمعلمين فرصة تقديم الطعون على النتائج فور إعلانها، سيتم توجيه جميع الطعون إلى قسم تنمية الموارد البشرية للبدء في معالجتها.

نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس

تعتبر الحركة الانتقالية جزءا أساسيا من استراتيجية وزارة التربية الوطنية لتحسين نظام التعليم في المغرب. من خلال تمكين المعلمين من الانتقال إلى مناطق قريبة من مقر إقامتهم أو إلى مؤسسات تعليمية أخرى يرغبون في العمل بها، تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي بين المعلمين. هذا الرضا ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والتربوي، حيث يعمل المعلمون في بيئة أكثر استقرارًا وراحة.

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2024-2025

أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب مراجعة جميع طلبات المتقدمين على الحركة الانتقالية لعام 2024-2025، والتي شملت أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، استفاد من هذه الحركة الانتقالية أكثر من 23642 أستاذ وأستاذة، موزعين على الأسلاك التعليمية المختلفة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة، لتحسين ظروف العمل والتوزيع الجغرافي للمعلمين بما يساهم في رفع جودة التعليم في البلاد.

توزيع المستفيدين من الحركة الانتقالية

تم توزيع المستفيدين من الحركة الانتقالية، على الأسلاك التعليمية على النحو التالي:

التعليم الابتدائي: استفاد من الحركة 10970 أستاذ وأستاذة، مما يعكس الحاجة الكبيرة لتحسين التوزيع الجغرافي لهؤلاء المعلمين في مختلف مناطق المغرب.

التعليم الثانوي الإعدادي: شمل هذا السلك 8242 أستاذ وأستاذة، مما يسهم في تلبية احتياجات المدارس الإعدادية التي تعاني من نقص في الكوادر التعليمية.

التعليم الثانوي التأهيلي: استفاد 4430 أستاذ وأستاذة من الحركة، وهو ما يساعد في توازن الكفاءات بين المؤسسات التعليمية الثانوية المختلفة.

خطوات تحميل نتائج الحركة الانتقالية 2024-2025

قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب، بنشر لوائح الأساتذة المقبولين في الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس، على موقعها الإلكتروني، للاطلاع على النتائج، اتبع الخطوات التالية: