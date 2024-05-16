“سلي أولادك” اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

ترغب الكثير من الأمهات في معرفة تردد قانة توم وجيري الجديد على النايل سات، حيث يفضل أن متابعة كرتون توم وجيري فهو من الكلاسيكيات المفضلة لدى الكبير والصغير كما انها قناه مهمة من أجل متابعات الصراع الذي يدور بين القط والفار دائما وابدا البحث عن تردد هذه القناه من قبل الأمهات حتى تطمئن على مشاهدة مبدعه ومفيدة لأطفالها الصغار بعيدا عن المحتويات التافهة بالإضافة إلى البرامج المتنوعة والأناشيد التي نفضلها أطفالهم.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

يتم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات باستخدام هذا التردد:

التردد:12149

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل الخطأ:5/6

الجودة: sd

تردد قناة توم وجيري علي عرب سات

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 6/5.

الجودة:sd.

خطوات ضبط قناه توم وجيري على الرسيفر