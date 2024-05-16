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“سلي أولادك” اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات
ترغب الكثير من الأمهات في معرفة تردد قانة توم وجيري الجديد على النايل سات، حيث يفضل أن متابعة كرتون توم وجيري فهو من الكلاسيكيات المفضلة لدى الكبير والصغير كما انها قناه مهمة من أجل متابعات الصراع الذي يدور بين القط والفار دائما وابدا البحث عن تردد هذه القناه من قبل الأمهات حتى تطمئن على مشاهدة مبدعه ومفيدة لأطفالها الصغار بعيدا عن المحتويات التافهة بالإضافة إلى البرامج المتنوعة والأناشيد التي نفضلها أطفالهم.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات
يتم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات باستخدام هذا التردد:
- التردد:12149
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز:27500
- معامل الخطأ:5/6
- الجودة: sd
تردد قناة توم وجيري علي عرب سات
تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:
- التردد: 11315.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الخطأ: 6/5.
- الجودة:sd.
خطوات ضبط قناه توم وجيري على الرسيفر
- يتم في البداية الضغط على قائمة الإعدادات menu.
- ثم نختار منها الاختيار تركيب او تثبيت او اضافه قناه مع مراعاة اختلاف كل جهاز عن الاخر كما ان هناك العديد من الأجهزة التي تحتاج الى ادخال رقم سري مكون من اربع اصفار.
- بعد خطوة الضغط على قائمة الإعدادات واختيار التركيب من الخيارات الموجودة لديك.
- اختيار نوع القمر الصناعي ثم تعبئة بيانات التردد السابق ذكرها بالتفصيل مع أهمية التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- الخطوة التالية وهي الضغط على كلمة بحث.
- يتم الانتظار حتى امتلاء نسبه البحث إلى 100% حتى يتم نزول جميع قنوات الخاصة بهذا التردد.
- في الاخر يتم الضغط على كلمة حفظ وتثبيت وهي خطوه مهمه حتى نحتفظ بجميع الخطوات السابقة دون الرجوع اليها مرة أخرى.