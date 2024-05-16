“وزارة المالية” تُعلن خبر عاجل لجميع الموظفين في العراق.. أعرفه قبل أي حد

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية، اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الجديدة حول توطين رواتب الموظفين داخل إقليم كردستان، بالإضافة إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع الجدل والنقاش الذي دام خلال الفترة الماضية حول مشروع حسابي، مضيفًا أن وفد من قبل حكومة إقليم كردستان قام بزيارة بغداد لبعض أخر التفاصيل التي تدور حول التوطين.

توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان

وأضاف المصدر المطلع، أن سيتم العمل على فتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل إقليم كردستان، ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الوزارة فإن المصرف سيعمل على توطين نحو 75% من رواتب الموظفين، فضلاً عن تحم المصارف الأخرى داخل الأقليم وكذلك الحكومية، على أن يبدأ المصرف في إنهاء إجراءات التوطين خلال الفترة القليلة المقبلة، وجاء ذلك عقب إعلان حكومة كردستان عن انضمام المصرف إلى مشروع “حسابي” الذي يضم نحو 6 مصارف متنوعة داخل الدولة إلى الأن.

أخر أخبار توطين الرواتب في كردستان

وأشار المصرف، إلى أن عدد الموظفين الذين مؤهلين للحصول على رواتبهم ضمنه بلغوا نحو 300 ألف موظف، وذلك من أصل مليون موظف داخل اقليم كردستان، هذا وأنه سيعمل على مشاركته ضمن المصارف الحكومية واستنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في قوائم أسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مع إرفاق الوثائق الثبوتية لذلك، والبدء والمباشرة في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية، على أن تبدأ وزارة المالية في إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين والعمل على توزيعها بشكل تدريجي.