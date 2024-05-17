بشري سارة.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 والشروط الواجب توافرها للحصول على رواتب التقاعد

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024، تم زيادة أجور المتقاعدين بالجزائر لعام 2024، يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تجاه دعم المواطنين خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، سنعرض لكم هنا قيمة الزيادة الجديدة وطرق الاستعلام عنها، بهدف تسهيل الوصول لهذه المعلومات وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من التقاعد في الجزائر.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

حددت الحكومة الجزائرية موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 في يوم واحد، وهو مايو 2024، يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي الجزائرية.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على معلومات زيادة الرواتب.

زيادة رواتب المتقاعدين فى الجزائر 2024

توجد تفاوتات في قيمة الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين، حيث يتم تحديدها وفقًا لسلم محدد من هيئة التأمينات الاجتماعية العامة. يرغب العديد من المواطنين في معرفة قيمة الزيادة التي سيتلقونها، وتبينت هذه الزيادة على النحو التالي:

زيادة 2%: يتم تطبيق زيادة بنسبة 2% للمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم 80 ألف دينار جزائري.

زيادة قيمتها 3%: تُخصص زيادة بنسبة 3% للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 50 و80 ألف دينار جزائري.

زيادة قيمتها 4%: يتم تطبيق زيادة بنسبة 4% على رواتب المتقاعدين الذين يتلقون أكثر من 20 ألف دينار جزائري.

زيادة 5%: تُخصص زيادة بنسبة 5% لرواتب المتقاعدين الذين يتلقون رواتب أقل من 20 ألف دينار جزائري.

الشروط الواجب توافرها للحصول على رواتب التقاعد في الجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط للحصول على رواتب التقاعد في البلاد، وتشمل هذه الشروط: