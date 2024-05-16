PDF بالاسماء “منصة مظلتي” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر spa.gov.iq وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق، يشكل برنامج الرعاية الاجتماعية أهمية كبيرة كأحد أبرز المبادرات الحكومية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ينتظر الكثيرون موعد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة 2024، بفارغ الصبر هذا الانتظار الطويل أثار قلقا واسعا وانتشرت العديد من الشائعات، حول تعليق الصرف وتأخر الدعم، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سارعت إلى نفي تلك الشائعات، مؤكدة أن التأخير يعود إلى الكم الكبير من الطلبات المقدمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن السبب الرئيسي وراء التأخير في الإعلان عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، يعود إلى العدد الكبير من الطلبات المقدمة، تسعى الوزارة لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين، من خلال عملية فحص دقيقة وشاملة، يتطلب هذا الإجراء وقتا كبيرا لضمان الشفافية والدقة في الاختيار، ورغم أن التأخير قد أثار قلق الكثيرين، إلا أن الوزارة تطمئن الجميع بأنها تعمل بجد لإتمام العملية بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الدقة.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية، من أهم برامج الدعم الحكومي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، يشمل البرنامج فئات متعددة مثل الأسر ذات الدخل المحدود، الأيتام، الأرامل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذه الفئات، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم. بالإضافة إلى الدعم المالي، يوفر البرنامج أيضا خدمات اجتماعية متنوعة، تساهم في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق

للتقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توافر الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

– أن يكون مقيماً دائماً في العراق.

– ألا يمتلك أصولا أو عقارات أو سجلات تجارية تمنعه من الحصول على الدعم.

– أن يكون عمره متجاوزاً للحد الأدنى المقرر للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

خطوات استخراج كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لاستخراج كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، اتبع الخطوات التالية: