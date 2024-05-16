رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1445 والرسوم والشروط المطلوبة بعد التحديث التي أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السُّعُودية، والتي فتحت رسميًا بَدْء التقديم في الاختبارات وفقا إلى عدة شروط نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” حيث أوضحت الهيئة مواعيد التسجيل في الاختبار المعرفي وموعد غلق باب التقديم والرسوم المطلوبة للتسجيل في الاختبار المعرفي.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ٢٠٢٤ – ١٤٤٥

بينت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرسوم المطلوبة لأداء الاختبار المعرفي ٢٠٠ ريال سعودي للفترة المبكرة، ٢٥٠ ريال سعودي للفترة المتأخرة، حيث يقسم الامتحان إلى خمس أقسام كل قسم ٢٠ سؤال، ليكون إجمالي الأسئلة مائة سؤال، في زمن ساعتان وخمس دقائق عن طريق رابط التقديم في اختبار القدرة المعرفية ( المركز الوطني للقياس )، ثم اتباع الخطوات التالية:

الولوج لمركز قياس.

كتابة رَقَم السجل المدني، والرقم السري.

النقر على تسجيل دخول.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1445

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السُّعُودية مواعيد بَدْء الاختبارات اليوم الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ وبينت الهيئة أن التسجيل مفتوح حتي نهاية يوم ٤ يوليو ٢٠٢٤، وأكدت أن موعد بَدْء الاختبارات سيكون يوم ٧ يوليو ٢٠٢٤ عبر قياس (المركز الوطني للقياس)، واليكم رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان.

مواعيد تهمك:

سيُتاح التسجيل في اختبار ⁧#القدرة_المعرفية⁩ الورقي، اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024م، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.https://t.co/6HbNAB05xX pic.twitter.com/O0yfypfZLg — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 16, 2024

شروط التقديم على اختبار القدرة المعرفية ١٤٤٥

أعلنت المركز الوطني للقياس أهم شروط التسجيل في امتحان القدرة المعرفية للعام الجاري والتي جاءت كالتالي:

الجنسية السُّعُودية: يجب يكون المتقدم سعودي.

آلة حاسبة: ألا يكون مع المتقدم آلة حاسبة.

الزي الوطني: يجب أن يتوجه المتقدم بالزي السعودي.

الالتزام بقوانين وضوابط الاختبار، واليكم رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن إعلان نتيجة الاختبار الورقي أو اختبار القدرة المعرفية سيكون بعد 30 يوم من الإنتهاء من الاختبارات.