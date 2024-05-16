“نزل اسمك؟؟”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في محافظات العراق

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، خلال الساعات الماضية زاد البحث حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خاصة في ظل اقتراب عيد الاضحى الذي أصبح يفصلنا عنه اسابيع معدودة، حيث كشفت الوزارة أنه من المفترض أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبا ليتمكن المستفيدين من صرف الدعم وشراء احتياجات العيد، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لايزال البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يشغل بال جموع المواطنين، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية من أجل مساعدة الاسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، حيث تسعى الحكومة العراقية لتوفير متطلبات الحياة لمواطنينها، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

اختر قسم الخدمات الالكترونية.

قم باختيار هيئة الرعاية الاجتماعية، وتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختر اسم المحافظة القاطن بها.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها، ثم اختر ايقونة “استعلام”.

الآن اضغط على كلمة تحميل الكشوف، ثم قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2024 التي اعلنت من قبل الجهات الرسمية، فهي كما يلي: