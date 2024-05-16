عاجل الان.. “مصرف الرافدين” بدء توزيع 20 مليون دينار فوري اليوم لهؤلاء المواطنين في العراق

أعلن مصرف الرافدين في دولة العراق، عن إطلاقه إلى وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تراوحت قيمة القرض فيها من مليون إلى 20 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى 1 مليون دينار تم إطلاقه لدعم الطلبة والخريجين وكذلك العاطلين، مؤكدًا أن قيمة القرض يتم رفعها عبر البطاقة الإلكترونية المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة في جميع محافظات دولة العراق.

إطلاق وجبة من قروض مصرف الرافدين

وأوضح مصرف الرافدين، أن عملية التقديم على القروض والمنح تكون إلكترونية دون وسيط يذكر، مع توفر جميع الوثائق المعنية بطلب القبول للحصول على هذه المنحة التي أطلقها المصرف، مع العلم أنه يتم استبعاد طلبات المتقدمين الغير منطبق عليهم شروط المبادرة بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري، بعد مراجعة ألية لبياناتهم الوثائق التي يتم إرفاقها وقت التقديم في المبادرة، بينما في حالة القبول يتم إرسال إشعار إلى المستحق بقبوله في المنحة.

كيفية التقديم على قرض الرافدين

ولبعض المواطنين داخل دولة العراق، فإنهم يمكنهم التقديم على قرض مصرف الرافدين بجميع المحافظات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-