رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة 2024..ماذا تنتظر استـعــلم الان

تهتم الحكومة الجزائرية بالمتقاعدين خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى لتوفير دعم مالي شهري يلبي احتياجاتهم الإجتماعية، وتجلى هذا الإهتمام في الزيادة الأخيرة التي أقرت على رواتب المتقاعدين، والتي تختلف حسب قيمة الراتب الأساسي لكل متقاعد، بناء على هذا، يمكن شرح كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة وتوضيح قيمة هذه الزيادات بشكل دقيق ومفصل.

استعلام رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة

يمكن للمواطنين الجزائريين أن يقومو بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة إلكترونيا وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل في الاتي:

في البداية يجب على المستفيد أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية الجزائرية. بعد ذلك يجب تنفيذ عملية الدخول من خلال ملء الحقول بالمعلومات اللازمة. بعد ذلك يجب الإنتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار قسم “المتقاعدين”. بعدها يتم اختيار الخدمة المتعلقة بالإستعلام عن الرواتب. بعدها يتم إدخال المعلومات المتعلقة بالمتقاعدين في الحقول المخصصة. بعد ذلك يتم الضغط على زر الإستعلام من أجل عرض البيانات. وأخيرا مراجعة المعلومات المعروضة المتعلقة برواتب المتقاعدين.

مقدار زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

صرحت وزارة المالية بإطلاق جدول معتمد لتحسين مستوى دخل المتقاعدين، وذلك بناء على إقرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، هذه الزيادة تعد استجابة للمستجدات الإقتصادية والصعود في أسعار السوق، وتتضمن الخطوات الآتية: