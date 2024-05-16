download pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، الالاف المواطنين في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 التي ستضم عدد من الاسر الاولى بالرعاية في كافة ربوع العراق، حيث تأخر الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الامر الذي أثار غضب كل من تقدم بطلب للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، واليكم كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

واليكم طريقة وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية، حيث يمكنك الاستعلام عن الكشوف وتحميلها على جهازك بعد أن يعتمدها السيد الوزير احمد الاسدي ويتم اصدار قرار رسمي بذلك لتعم الفرحة ارجاء العراق، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على ايقونة قسم الرعاية الاجتماعية.

قم بالدخول إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختر اسم المحافظة المقيم بها.

قم بملء جميع المعلومات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وانقر على زر “بحث” الموجود امامك.

الآن ستعرض لك جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية لتتمكن من تحميلها.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وقد حددت وزارة العمل العراقية شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 ليتم اختيار المستفيدين وفقا لها، وتلك الشروط هي: