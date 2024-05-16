أعرفها الان.. تسريب امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادي.. حقيقة أم شائعة!!

انطلق اليوم أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة بمختلف مدارسها، وفقًا للجدول المُعلن والخاص بكل مديرية، مع مراعاة بأن هناك بعض الشائعات التي زادت في الفترة الأخيرة، وتدور حول وجود تسريب في امتحانات الثالث الإعدادي لهذا العام، وخاصة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ولذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرد على كل هذه الشائعات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الطلبة وكذلك أولياء الأمور.

هل تم تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تسريب أي مواد كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن كم التشديدات التي فرضتها مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، والعديد من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تهيئة المناخ الملائم أمام الطلبة والطالبات في خوضهم لمثل هذه الإمتحانات للعام الجاري، بما يسمح لهم بتأديتها دون أدنى مشكلات تذكر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وفقًا لما يلي:-