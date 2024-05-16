بمواصفات خطيرة جدا..تعرف على موبايل Oppo المناسب للشباب

يقدم الإصدار الجديد من هاتف أوبو، الـ Oppo A96، تحسينات ملحوظة عن سابقه Oppo A95، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680 الأكثر قوة، الذي يعمل بتقنية 6 نانومتر، محافظا على نفس سعة البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، ومع ذلك، يستخدم الهاتف شاشة LCD بدلا من شاشة أموليد، وهو ما قد يعد نقطة ضعف بالنسبة لبعض المستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo A96