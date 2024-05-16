تكنولوجيا
بمواصفات خطيرة جدا..تعرف على موبايل Oppo المناسب للشباب
يقدم الإصدار الجديد من هاتف أوبو، الـ Oppo A96، تحسينات ملحوظة عن سابقه Oppo A95، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680 الأكثر قوة، الذي يعمل بتقنية 6 نانومتر، محافظا على نفس سعة البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، ومع ذلك، يستخدم الهاتف شاشة LCD بدلا من شاشة أموليد، وهو ما قد يعد نقطة ضعف بالنسبة لبعض المستخدمين.
مواصفات هاتف Oppo A96
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات
|يدعم هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.
|الأبعاد والوزن
|يأتي بأبعاد 164.4×75.7×8.4 ملم مع وزن 191 جرام.
|الخامات
|متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل، وهذا المعتاد في هذه الفئة.
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم لطرطشة الماء الخفيفة IPX4 ومقاوم للغبار بشكل بسيط IP5X.
|الشاشة
|تأتي بشكل الثقب ومن نوع LCD LTPS بمساحة 6.59 إنش بجودة FHD وهي 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 90 هيرتز.
|الذاكرة
|كما ذاكرة الهاتف هي ذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
|توسعة الذاكرة
|يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر كارت الميموري في منفذ مخصص.
|المعالج
|معالج رائع Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610.
|الكاميرا الأمامية
|بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.
|الكاميرا الخلفية
|مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 و 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش ليد أحادي.
|تصوير الفيديو
|يدعم تصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية و HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.
|الميكروفون الإضافي
|يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
|الواي فاي
|بترددات a/b/g/n/ac ويدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
|البلوتوث
|بإصدار 5.0 ويدعم A2DP, LE, aptX HD.
|منفذ السماعات
|يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
|تحديد الموقع
|يدعم GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.
|وسائل الأمان
|يدعم مستشعر البصمة مدمج بزر الباور وخاصية Face Unlock، بالإضافة إلى مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب (سوفت وير).
|منفذ USB
|المنفذ هو من نوع Type-C مع دعم خاصية OTG.
|البطارية
|بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط ودعم الشحن العكسي.