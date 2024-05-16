تكنولوجيا

بمواصفات خطيرة جدا..تعرف على موبايل Oppo المناسب للشباب

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ ساعة واحدة
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بمواصفات خطيرة جدا..تعرف علي أرخص موبايل Oppo اقتصادي للشباب
بمواصفات خطيرة جدا..تعرف علي أرخص موبايل Oppo اقتصادي للشباب

يقدم الإصدار الجديد من هاتف أوبو، الـ Oppo A96، تحسينات ملحوظة عن سابقه Oppo A95، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680 الأكثر قوة، الذي يعمل بتقنية 6 نانومتر، محافظا على نفس سعة البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، ومع ذلك، يستخدم الهاتف شاشة LCD بدلا من شاشة أموليد، وهو ما قد يعد نقطة ضعف بالنسبة لبعض المستخدمين.

مواصفات هاتف Oppo A96

المواصفاتالتفاصيل
الشبكاتيدعم هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.
الأبعاد والوزنيأتي بأبعاد 164.4×75.7×8.4 ملم مع وزن 191 جرام.
الخاماتمتانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل، وهذا المعتاد في هذه الفئة.
مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم لطرطشة الماء الخفيفة IPX4 ومقاوم للغبار بشكل بسيط IP5X.
الشاشةتأتي بشكل الثقب ومن نوع LCD LTPS بمساحة 6.59 إنش بجودة FHD وهي 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 401 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 90 هيرتز.
الذاكرةكما ذاكرة الهاتف هي ذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
توسعة الذاكرةيدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر كارت الميموري في منفذ مخصص.
المعالجمعالج رائع Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610.
الكاميرا الأماميةبدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.
الكاميرا الخلفيةمزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 و 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش ليد أحادي.
تصوير الفيديويدعم تصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية و HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.
الميكروفون الإضافييدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
الواي فايبترددات a/b/g/n/ac ويدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
البلوتوثبإصدار 5.0 ويدعم A2DP, LE, aptX HD.
منفذ السماعاتيدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.
تحديد الموقعيدعم GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.
وسائل الأمانيدعم مستشعر البصمة مدمج بزر الباور وخاصية Face Unlock، بالإضافة إلى مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب (سوفت وير).
منفذ USBالمنفذ هو من نوع Type-C مع دعم خاصية OTG.
البطاريةبسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط ودعم الشحن العكسي.
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ ساعة واحدة
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