مواصفات iPhone XS Max الأخطر من بين الهواتف 2204 بسعر لا يُعقل

علي الرغم من أن إصدار أيفون اكس أس ماكس غالي الثمن إلا انه يوجد به العديد من المميزات الاحترافية التي لم نري مثلها في الإصدارات الأخري، حيث يتميز بطبقه متينة من الزجاج تعد من افضل الخامات المستخدمة في الجوالات، إطار الهاتف مصمم بإطار مستطيل مصنوع من الستانلس ستيل الذي يعتبر من اعلي الخامات، شاشه الهاتف سوبر ريتينا، يدعم خاصيه بصمة الوجه، عبر هذه السطور سنسرد لكم جميع التفاصيل انتظرنا.

مواصفات هاتف iPhone XS Max

يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 3174 مللي أمبير.

يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار بشهادة Ip68.

يوجد الهاتف باللون الفضي، الرمادي، الذهبي.

لا يدعم الجوال مستشعر بصمة الأصبع.

يتاح ثلاثة نسخ للهاتف، النسخة الأولي 64 جيجا مع 4 جيجا رام.

النسخة الثانية 256 جيجا مع 4 جيجا رام.

النسخة الثالثة 512 جيجا مع 4 جيجا رام.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع.

يدعم أيضا تشغيل شريحتين اتصال.

يزن الهاتف 208 جرام، مع طبقة حماية علي الشاشة، سمك الهاتف 7.7 مم.

اهم مميزاتiPhone XS Max

تستخدم بطاريه الهاتف لمدة كبيرة جدا.

فائق الأداء لأنة يحتوي علي كاميرات عالة الدقة والتصميم.

يدعم الهاتف خاصية الماء والغبار بشهادة IP68.

بطارية الهاتف بسعة كبيرة 3174 مللي أمبير.

سعه الهاتف 512 جيجا بايت.

يحتوي علي نوع افضل شاشه بالعالم من نوع سوبر أمولد.

عيوب هاتف أيفون اكس أس ماكس

لا يدعم مستشعر بصمة الأصبع.

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري إضافي.

لا يدعم منفذ سماعات أل 3.5 مللي.

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