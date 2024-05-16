هسة الان ظهرت؟ لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الاول  2024 عبر موقع وزاة التربية epedu.gov.iq

زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة، حول نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في مختلف محافظات العراق، مما أثارت جدلاً كبيرًا مع قدوم امتحانات هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل من أجل انعقاد هذه الدراسية أمام جميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، بما يسمح لهم في خوض تجربة الإمتحانات بهدوء تام، ودون أدنى مشكلات تذكر.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

وتتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية الرسمي، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية.

ثم تسجل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب وكذلك المحافظة فيما بعد.

أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة به والمتمثلة في اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

الضغط على أيقونة “تحميل”.

ليتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في النهاية.

موعد إعلان نتائج السادس اعدادي دور أول

وعن موعد عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، فيتم عرضها مباشرة بعد الإنتهاء من عقد الإمتحانات التي تتم على مستوى المحافظات العراقية، بعض فحص ومراجعة دقيقة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في المرحلة الدراسية، والعمل على رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني، التي يسهل على الطلبة في الحصول على نتائجهم.