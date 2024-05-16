أعرف الأن طريقة التسجيل في حساب المواطن لعام 1445 وشروط الدعم

توفر الحكومة السعودية الكثير من الأنظمة المتنوعة لتقديم أفضل معيشة للمواطنين، لتحسين الحالة المادية وتلبية الاحتياجات اليومية للمستحقين، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أفضل الأنظمة الخدمية التي تسعى لها الحكومة، ولذلك قمنا بتقديم طريقة التسجيل في حساب المواطن لعام 2024، بالإضافة إلى أهم الشروط التي تساعدك للقبول في البرنامج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

تطلق وزارة الموارد البشرية برنامج حساب المواطن لدعم المستحقين والمحتاجين، وإليكم خطوات التسجيل كالآتي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ حساب المواطن.

النقر على إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم والتأكد من صحتها.

إدخال رقم الهاتف لإرسال رمز التحقق عبر رسالة نصية.

ينبغي عليك كتابة كلمة مرور قوية للحساب الخاص بك.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على كلمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على كلمة تقديم طلب.

كتابة البيانات المطلوبة.

إرسال الوثائق التي يتطلبها منك البرنامج.

النقر على كلمة إرسال.

شروط دعم حساب المواطن

توجد بعض الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن للحصول على الدعم للمستحقين ويجب الألتزام بها جيداً وإليكم الشروط كالتالي:-