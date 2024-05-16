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وحش ببجي من ريلمي.. مواصفات ومميزات هاتف ريلمي C65 الجديد.. كاميرا عالمية تنافس الأيفون
ريلمي C65 هو هاتف ذكي حديث من شركة ريلمي، يتميز بمواصفات تقنية قوية وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين اليومية، الهاتف يأتي مع شاشة كبيرة تقدم تجربة مشاهدة مريحة، ومعالج قوي يضمن أداء سلس وسريع سواء في التصفح أو تشغيل التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع، مما يجعله مميز للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز موثوق وبسعر مناسب.
أبرز مواصفات الهاتف
- يبلغ وزن الهاتف 185 جرامًا، وأبعاده 164.6×76.1×7.6 ملم.
- يتكون الهيكل الخارجي بالكامل من البلاستيك. الجهاز مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54، ويدعم استخدام شريحتي اتصال 4G بالإضافة إلى بطاقة ذاكرة تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.
- تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، ودقة 720×1604 بيكسل، مما يمنحها جودة عرض HD+.
- تحتوي الشاشة على كثافة بيكسلات تبلغ 264 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 625 شمعة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.
مميزات الهاتف
- يأتي الهاتف مزود بكاميرات خلفية مرفقة بفلاش LED، مما يعزز جودة التصوير في الإضاءة المنخفضة.
- كما يمكنه تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية، مما يضمن لقطات واضحة وحيوية.
- الهاتف مزود بمكبرات صوت خارجية أحادية، مما يوفر تجربة صوتية واضحة ومميزة.
- ويتميز الهاتف بدعمه لمنفذ سماعات الرأس التقليدي بقطر 3.5 ملم، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من سماعاتهم المفضلة دون الحاجة إلى محولات إضافية.
- يأتي الهاتف مدعوم بتقنية NFC، مما يسهل عمليات الدفع اللاتلامسية ونقل البيانات بسرعة وأمان.
- وتحتوي زر التشغيل على مستشعر بصمة الإصبع، مما يوفر أمان إضافي وسهولة في الوصول إلى الجهاز.
- بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف ميزة فتح القفل باستخدام تقنية التعرف على الوجه، مما يوفر مستوى إضافي من الحماية والراحة.
- تشمل ميزات الهاتف أيضا مستشعر التقارب الحقيقي، الذي يساعد في تحسين أداء المكالمات والتفاعل مع الشاشة بشكل أفضل.
- تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر طويل للاستخدام اليومي. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 واط، ويتم الشحن عبر منفذ USB Type-C، مما يضمن شحن سريع.