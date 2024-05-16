وحش ببجي من ريلمي.. مواصفات ومميزات هاتف ريلمي C65 الجديد.. كاميرا عالمية تنافس الأيفون

ريلمي C65 هو هاتف ذكي حديث من شركة ريلمي، يتميز بمواصفات تقنية قوية وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين اليومية، الهاتف يأتي مع شاشة كبيرة تقدم تجربة مشاهدة مريحة، ومعالج قوي يضمن أداء سلس وسريع سواء في التصفح أو تشغيل التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع، مما يجعله مميز للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز موثوق وبسعر مناسب.

أبرز مواصفات الهاتف

يبلغ وزن الهاتف 185 جرامًا، وأبعاده 164.6×76.1×7.6 ملم.

يتكون الهيكل الخارجي بالكامل من البلاستيك. الجهاز مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54، ويدعم استخدام شريحتي اتصال 4G بالإضافة إلى بطاقة ذاكرة تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة، ودقة 720×1604 بيكسل، مما يمنحها جودة عرض HD+.

تحتوي الشاشة على كثافة بيكسلات تبلغ 264 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 625 شمعة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

مميزات الهاتف