لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

يترقب أولياء الأمور والطلاب نتيجة الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2023 حيث انتهت الامتحانات بنجاح دون أي مشاكل وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم. وقد بدأت عمليات التصحيح في جميع محافظات الجمهورية، و من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريباً عبر بوابة التعليم الأساسي يمكن للأولياء والأبناء الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم جلوس الطالب، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة بالاسم وسوف يتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات مثل الشرقية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، والغربية وغيرها في وقت قريب.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024

نتائج الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2023 سوف تعلن قريباً عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم المصرية وتابعوا هذه الخطوات البسيطة للحصول على نتيجة ابنكم/ابنتكم:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي على الإنترنت من خلال الرابط المخصص على موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار “نتائج الامتحانات”: من قائمة الخيارات المتاحة على البوابة.

اختيار “نتائج الصف الأول الإعدادي”: من قائمة المراحل التعليمية المُدرجة.

إدخال البيانات: ادخل اسم الطالب الرباعي ورقم جلوسه في المكان المخصص لهما.

النقر على “عرض نتيجة الطالب”: لتظهر لك نتيجة ابنكم/ابنتكم بكل تفاصيلها.

نرجو من جميع الطلاب وأولياء أمورهم متابعة هذه المعلومات والاطلاع على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على المزيد من التفاصيل حول موعد الإعلان الرسمي عن النتائج.

موعد نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس الترم الثاني

تجرى حالياً عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الإعدادي للترم الثاني على قدم وساق، وتعمل مديريات التربية على الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن. من المتوقع أن تُعرض النتائج على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أولاً، ثم بعد ذلك ستُعرض في المدارس بكل المحافظات. وتشير التوقعات إلى ظهور النتائج مع نهاية شهر مايو 2023 على أقصى تقدير. وتسعى مديريات التربية بشكل عام إلى توفير النتائج إلكترونيًا لتسهيل عملية الوصول إليها.