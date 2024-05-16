عاجل.. متاح الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية والتي زاد البحث عنها بكثرة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات الصف الثالث الاعدادي في المحافظة، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية في القليوبية بعد غدا السبت 18 مايو، لتستمر الامتحانات بعدها حتى نهاية الأسبوع المقبل، فيما يمكنك الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة بعد انتهاء أعمال التصحيح واعتماد النتيجة بالدرجات.

تعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

كما سبق وأن أشرنا تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية الأسبوع المقبل، حيث يترقب الطلاب امتحانات الترم الثاني والتي ستحدد مصير الطلاب في الانتقال للمدارس التي يرغبون بها، وخاصة بمرحلة الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات وتصحيح الأوراق، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة يوم السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس 23 مايو، على أن تبدأ اعمال التصحيح بصفة يومية فور انتهاء امتحان كل مادة، بعدها يتم المراجعة قبل اعتماد النتيجة رسميا من المحافظ واعلانها رسميا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستعداد للانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الثاني، إذ تعتمد كل محافظة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بينما ستقوم كل محافظة بالإعلان عن كل نتيجة ونشر رابط الاستعلام عن النتيجة، وذلك عير البوابة الرسمية الخاصة بها وكذا الصفحة الرسمية على فيس بوك، بينما يمكنك الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية برقم الجلوس من البوابة الاليكترونية للمحافظة باتباع التالي:

اضغط على رابط البوابة الاليكترونية للمحافظة.

اختر منها نتيجة الشهادة الإعدادية.

أضف رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.

اضغط على ايقونة استعلام.

سيتم عرض النتيجة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية

هذا وفد حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية كما ذكرنا سلفا مواعيد امتحانات الترم الثاني، حيث أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات بداية من يوم السبت 18 مايو ولمدة أسبوع حيث تنتهى الامتحانات يوم الخميس 23 مايو.

موضوعات قد تهمك:

عاجل!! الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات.

عاجل!! الآن نتيجة الصف السادس والخامس والرابع الابتدائي على بوابة نتائج التعليم الأساسي فور اعلانها رسميا.

هام وعاجل لكل طلاب الثانوية العامة!! بالفيديو وزارة التربية والتعليم الفني تقدم شرح تفصيلي مبسط عن كيفية الإجابة عن أسئلة امتحان الثانوية العامة.