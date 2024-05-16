Link الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، حالة من الغضب بدأت تظهر على عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية بعد أن تأخر تنزيل الكشوفات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية الذي يعد من أشهر برامج الدعم في العراق، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أعلنت عن الكشوفات الأولى للوجبة السابعة والتي كانت من المقرر أن يتم الإعلان عنها قبل عدة أيام، وأشارت الوزارة إلى أن سبب التأخير هو كثرة عدد طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وأكدت الوزارة أنها قامت بفرز الطلبات المقدمة وتم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وإليكم رابط الإستعلام والشروط المطلوبة للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وأكدت الوزارة أنه تم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عنها بكل سهولة، وإليكم خطوات الإستعلام….

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات الموجودة أمامك.

في حالة عدم العثور على اسم المستفيد يجب انتظار تحميل باقي الكشوفات الأخرى.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: