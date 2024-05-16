اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024 … والتموين تكشف عن الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024، خبر تصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليحظى اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء اسعار المواد والسلع الغذائية، ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن حقيقة الخبر الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجروبات الفيس بوك وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية…..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين من شتى المحافظات المصرية الإطلاع على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024، وبعدما رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة وتؤكد أنها غير صحيحة بالمرة ولا صحة لما يتم تداوله على قوائم محركات البحث والمواقع الالكترونية وصفحات الفيس بوك.

وكان الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات على بطاقة التموين خلال الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزراء هي الجهة المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات العاجلة وليس اختصاص وزارة التموين.

من هي الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأكد “المصيلحي” خلال نهاية حواره إلى أن الوزارة في حالة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي: