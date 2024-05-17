“النسخة الأكثر ناجحًا” وتساب جي بي gp what’s app مميزات وعيوب ضد الحظر 2024

يعتبر وتساب جي بي من أفضل التطبيقات الحديثة التي تتيح دردشة فورية للأشخاص، وقد شهدت الفترة الأخيرة تحديث جديد في التطبيق جعله يتضمن عددٍ كبير من المميزات الهامة التي تجعله اختيار أول أمام عدد كبير من الأشخاص، لذا نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحديث وتساب جي بي.

تحميل وتساب جي بي

يمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد لتطبيق وتساب جي بي بسهولة، من خلال التوجه إلى المتصفح الخاص بهم، ثم البحث عن تطبيق وتساب جي بي، على أن يتم اختيار رابط تحميل موثوق للحصول على النسخة الأصلية من التطبيق، بعدما يتم تثبيت التطبيق على الهاتف يتم فتحه لبداية الاستمتاع بتجربة دردشة حية مميزة.

مميزات جديدة في واتساب جي بي

مع إصدار التحديث الجديد لتطبيق واتساب جي بي، فقد تضمن عدد من المميزات الهامة، وتتمثل فيما يلي:

يمكن الآن للمستخدمين إضافة أكثر من رقم هاتف إلى حسابهم على واتساب جي بي، مما يتيح لهم إدارة حسابات متعددة بسهولة من جهاز واحد.

يتيح التحديث الجديد إرسال ما يصل إلى 100 ملف في دفعة واحدة، مما يسهل مشاركة الملفات الكبيرة والمتعددة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

أصبح بإمكان المستخدمين إرسال ما يصل إلى 90 صورة دفعة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد عند مشاركة مجموعة كبيرة من الصور.

يمكن الآن للمستخدمين إخفاء مشاهدتهم لحالات الآخرين، مما يعزز من خصوصيتهم عند استخدام التطبيق.

يتيح واتساب جي بي حذف الرسائل بعد إرسالها، مما يوفر للمستخدمين فرصة تصحيح الأخطاء أو حذف الرسائل غير المرغوب فيها.

يمكن فتح أكثر من حساب واتساب في نفس الوقت على جهاز واحد، مما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين الذين يديرون حسابات متعددة.

هذه الميزات تجعل من واتساب جي بي خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة مراسلة مميزة ومتقدمة تتجاوز القدرات التقليدية لتطبيق واتساب الرسمي.