خطوات حجز شقق الاسكان الإجتماعي 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية بسعر مناسب وبتقسيط مريح يتناسب مع عدد كبير من الشباب والأسر محدودة الدخل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات حجز خطوات حجز شقق الاسكان الإجتماعي 2024، والشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات حجز شقق الاسكان الإجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص رابط الكتروني للحصول على الوحدات السكنية التي أعلنت عنها ، وإليكم الخطوات …

الدخول على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان على الإنترنت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

ثم اضغط أيقونة “ارغب في التقديم على وحدة سكنية”.

ثم اختر مساحة الوحدة والمكان الذي ترغب فيه.

ثم اضغط على أيقونة “احجز الآن”.

شروط حجز شقق وزارة الإسكان

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية والتي جاءت كالتالي: