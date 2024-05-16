“رابط ملازمنا”.. استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالاسم عبر موقع نتائجنا في عموم المحافظات العراقية

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024، يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا الوزاري خلال الايام القادمة بعد أن تصدر وزارة التربية العراقية بيان يفيد بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتائج الثالث متوسط 2024 مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم الدور الاول في كافة المحافظات.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024

يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بسهولة في أقل من دقيقة وذلك بعد أن يقوم السيد الوزير باعتماد النتيجة ودرجات الطلاب في كافة المواد الدراسية، والكشف عن نسبة النجاح واسماء اوائل المرحلة من خلال مؤتمر صحفي، واليكم طريقة تحميل نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا الرسمي:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024.

قم باختيار الدور الاول مع تحديد اسم المحافظة القاطن بها الطالب بشكل صحيح.

ادخل الاسم الرباعي للطالب، مع ادخل الرقم الامتحاني.

اضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار اسم المحافظة.

انتظر ليتم تحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf على جهازك.

قم بفتح الملفات التي تم تنزيلها وابحث عن اسمك ودرجاتك.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

ومن المقرر وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية أن تعلن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 بعد مرور أسبوعين على نهاية الامتحانات وذلك في منتصف يونيو المقبل، لافتة إلى أنه بعد اعتماد النتيجة يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني عبر موقع الوزارة والمواقع المخصصة لذلك، أو من خلال التوجه إلى المدرسة والحصول على بيان رسمي بالدرجات، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.