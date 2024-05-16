تحديثات ومزايا واتساب جولد الجديد ضد الحظر

بالتزامن مع تحديث تطبيق واتساب جولد خلال الأيام الأخيرة، فنجد أنه يتطلع الكثير من الأشخاص إلى تحميل التحديث الجديد للحصول على مختلف المزايا التي يقدمها التطبيق للمستخدمين، حيث يمكن الحصول على استحداث بخطوات بسيطة على الأجهزة الخاصة بالأشخاص، لذا نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحميل تحديث واتساب جولد وما هي المميزات المقدمة.

خطوات تحميل تحديث واتساب جولد

يمكنك الآن تحميل وتثبيت أحدث إصدار من واتساب الذهبي لعام 2024 على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android و iOS بسهولة ومجانًا باتباع الخطوات التالية:

بالنسبة لأجهزة Android، افتح Google Play Store، بالنسبة لأجهزة iPhone، افتح App Store.

استخدام خاصية البحث.

استخدام خاصية البحث. بعد الدخول إلى المتجر، استخدم خاصية البحث المتاحة في الأعلى.

اكتب واتساب الذهبي في مربع البحث.

اضغط على زر البحث أو اضغط على Enter.

انتظر حتى تظهر نتائج البحث.

بمجرد العثور على واتساب الذهبي في نتائج البحث، انقر على زر تثبيت.

سيبدأ التطبيق في التحميل والتثبيت تلقائيًا على جهازك.

بعد اكتمال التثبيت، انقر على زر فتح لتشغيل التطبيق.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد حسابك وبدء استخدام واتساب الذهبي بسهولة ويسر.

مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يعتبر واتساب الذهبي هو تطبيق معدل يوفر مجموعة من الميزات الإضافية التي تتجاوز تلك المتاحة في النسخة الرسمية من واتساب، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي: