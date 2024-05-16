أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1445 ، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإستعلام عن التأشيرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة الجوازات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على طريفة الإستعلام وخطوات طباعة التأشيرة….

رابط الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1445

حيث يمكن لأي مواطن مقيم داخل المملكة السعودية الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة والتي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة السعودية مجاناً عبر شبكة الإنترنت تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في الإستعلام والحصول على مستند رسمي دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، ويمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع بوابة مقيم على الإنترنت.

اختر التحقق من خلال رقم الإقامة.

ادخل بيان رقم الإقامة في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اختر الوسبلة المطابقة “جواز السفر أو رقم التأشيرة”.

يجب إدخال رقم المطابقة في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك الصلاحية الخاصة برقم التأشيرة والمدة الخاصة بها.

خطوات طباعة تأشيرات الخروج والعودة على منصة مقيم

كما يمكنكم أيضاً طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال اتباع الخطوات التالية: