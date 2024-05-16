“منحة ال15.000 دينار جزائري anem.dz” .. شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وخطوات التسجيل

تعمل الحكومة الجزائرية على الوقوف بجانب محدودي الدخل من المواطنين وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية من الرفع من المستوى المعيشي للمواطن الجزائري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم، وغلاء الاسعار المبالغ فيه، لذلك قامت بالإعلان عن تقديم منحة البطالة في الجزائر لذلك يبحث الراغبين من المواطنين داخل الأراضي الجزائرية في معرفة كيفية الحصول على تلك المنحة.

شروط منحة البطالة 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الشروط التي لابد أن تتوفر في من يحق لهم التقديم على التسجيل في منحة البطالة بالجزائر وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ثانيا: لابد أن يتراوح العمر الخاص بالمتقدم ما بين 19 سنه و 40 سنه.

ثالثا: عدم إستفادة المتقدم من أي منح تم منحها سابقا من قبل الحكومة الجزائرية.

رابعا: لابد من إحضار جميع المستندات المطلوبة حتى يتمكن المواطن من التسجيل.

خامسا: عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم.

الاوراق اللازمة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر

حتى يتمكن المواطنون من التسجيل في منحة البطالة الجزائر يوجد بعض الأوراق اللازمة وتلك الأوراق هي:

اولا: لابد من إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

ثانيا: إحضار الشهادة العائلية.

ثالثاً: شهادة تأدية الخدمة المدنية.

رابعا: إستخراج وثيقة التعهد عن طريق المنصة و احضارها.

خامسا: طباعة الايصال الذي تم تحديد الميعاد عن طريقه عبر المنصة الإلكترونية.

التسجيل في منحة البطالة

لكي يتمكن الراغبين في الحصول على منحة البطالة بالجزائر من التقديم والإستفادة من تلك المنحة يوجد بعض الخطوات لابد من القيام بها وتلك الخطوات هي: