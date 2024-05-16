الآن متاح.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في سوريا للعام الدراسي 2024

تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في سوريا للدور الأول لعام 2024، وذلك من قبل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، كما تم أيضا الكشف عن كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بالاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وهو ما سنقوم بتناوله بالتفصيل خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في سوريا

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بمجرد ظهورها، يجب القيام بالخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية. اختيار النتائج الامتحانية. اختيار نتيجة الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024، وسيتم توفير هذا الاختيار فور ظهور النتيجة بشكل رسمي. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة أخرى تلقائيًا. حدد المحافظة التي يقيم فيها الطالب وأدى فيها الامتحانات. حدد القسم العلمي أو الأدبي. اكتب اسم الطالب بشكل صحيح. اكتب اسم والد الطالب في الخانة المخصصة. اضغط على زر البحث. ستظهر النتيجة بعد ذلك.

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