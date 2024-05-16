التعليم تعلن رسمياً.. رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب الأردن 2024 عبر منصة اوبن ايمس OpenEMIS

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب الأردن 2024، تعلن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الأردنية الهاشمية عن توفر رابط رسمي مباشر للاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك عبر منصة الإيمس التعليمية يعد هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتوفير الوصول السهل والمباشر إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور، مع اقتراب نهاية العام الدراسي ازداد الطلاب وأولياء الأمور اهتماما بالحصول على النتائج النهائية، وقد شهدت محركات البحث إقبالا كبيرا حيث كان البعض يبحث عن الرابط الرسمي لـ OpenIMS للاطلاع على النتائج بسرعة وسهولة.

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب الأردن 2024

مع انتهاء الاختبارات في بعض الفصول الدراسية في الأردن واقتراب اختبارات أخرى يبدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الاهتمام بخطوات التسجيل في منصة OpenIMS للعام 2024 تعتبر هذه المنصة مصدر أساسي للعديد من الخدمات الهامة التي تسهِم في تسهيل التعليم للطلاب للتسجيل في المنصة:

يجب أولا تسجيل الدخول من خلال الضغط هنا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. بعد ذلك يتعين إدخال البيانات بدقة ثم يطلب منك اختيار اللغة التي تفضلها من بين اللغات المتاحة. بمجرد تسجيل الدخول بنجاح، يمكن الانتقال إلى قسم نتائج الطلاب في القائمة الرئيسية. من هناك يمكن تحديد الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024. بعد ذلك انقر على عرض النتائج.

ستظهر لك صفحة تتضمن نتائج جميع المواد الدراسية التي أجريت الاختبارات فيها يمكن الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر ومتابعة تقدمك الدراسي.

خدمات منصة أوبن إيمس

منصة أوبن إيمس توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية التي تعود بالفائدة على الطلاب وأولياء الأمور وتشمل ما يلي:

دفع الرسوم المدرسية بسهولة ويسر عبر المنصة مما يسهم في تسهيل عملية التحصيل الدراسي للطلاب.

تقديم طلبات التسجيل في الدورات الدراسية وتعديل الفصول الدراسية وفق احتياجات الطلاب وذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام.

توفير وسيلة فعالة للتواصل مع المعلمين حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التفاعل معهم وطرح الاستفسارات والاحتياجات الخاصة.

الاطلاع على جداول الحصص الدراسية بكل يسر مما يمكن الطلاب من تنظيم وقتهم بشكل أفضل.

متابعة سجلات الحضور والغياب بشكل دقيق وذلك للتأكد من تواجد الطلاب في الفصول الدراسية بانتظام.

الحصول على نتائج الامتحانات الفصلية والنهائية بسهولة وسرعة من خلال استخدام المنصة الإلكترونية مما يوفر وسيلة مريحة للتعرف على الأداء الدراسي.