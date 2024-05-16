لبيك اللهم لبيك.. أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم لمتابعة أحداث وقفة عرفات لعام 1445 علي النايل سات بجودة HD

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم، تقوم قنوات القران الكريم بعرض آيات القرآن الكريم بأفضل صوت القراء على مدار 24 ساعة والكثيرين يبحثون عن ترددات قنوات القران الكريم التي ستقوم بنقل أحداث وقفة عرفات لعام 1445، حيث تخصص هذه القنوات هذا اليوم كاملا لمتابعة ما يجري من أحداث في الحج ومناسك الحج كاملة وخصوصا يوم وقفة عرفات واليوم سنقدم لكم أحدث ترددات قنوات القرأن الكريم لمتابعة أحداث وقفة عرفات في السطور القادمة فتابعونا.

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم

هناك عدد كبير جدا من قنوات المتخصصة في عرض آيات القرآن الكريم حيث تقوم ببث القرآن الكريم كاملا على مدار 24 ساعة ومن أحدث ترددات هذه القنوات ما يلي:

تردد قناة المجد Almajd TV

تعتبر قناة المجد من أشهر وأهم قنوات القران الكريم والتي تعرض تلاوات بأكثر من 100 صوت قارئ ومشايخ في الوطن العربي ويأتي تردد القناة كالتالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12054 نايل سات. عمودي 27500 6/5

تردد قناة قرآن كريم Quran

يأتي تردد قناة قرآن كريم Quran علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12284 نايل سات. رأسي (V) أو عمودي 27500 4/3

تردد قناة مصر القرآن الكريم

قناة مصر للقرآن الكريم واحدة من القنوات الأحدث في بث قران الكريم حيث تم بثها للمرة الأولى في عام 2020 لتكون بذلك أول قناة مصرية متخصصة في القرآن الكريم:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 النايل سات أفقي. 27500. 6/5

تردد قناة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

هي قناة متخصصة في بث تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد حيث تقوم ببث تلاوات نادرة ومختلفة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وتأتي ترددها على النحو التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11179 نايل سات. أفقي. 27500 6/5

تردد القناة السعودية للقرآن الكريم

أن كنتم ترغبون في متابعة أحداث وقفة عرفات فإن القناة السعودية تقوم ببث وقائع وأحداث ذلك اليوم بث مباشر للحجاج على مدار 24 ساعة ويأتي ترددها كالتالي: