سعره 8 بواكي بس.. هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه بمواصفات رائعة “مش هتندم اما تشتريه”

يتساءل الكثير من المهتمين بعالم الهواتف الذكية عن هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه، حيث ان هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تتمتع بمميزات عديدة وبأسعار تكون في متناول يد الجميع، وقد نالت شركة سامسونج شهرة واسعة حول العالم نظرا لما تقدمه من موبايلات تلائم العديد من الفئات.

هاتف سامسونج بسعر 8000 جنيه

يعتبر هاتف سامسونج Galaxy A04e من أفضل الفئات المقدمة من شركة سامسونج والتي تتمتع بأن هذا الهاتف رخيص السعر وقد تم طرحه في الاسواق بدءا من عام 2023 ميلاديا ويتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات والتي من بينها ما يلي:

يتميز الهاتف بوجود معالج ثماني النواة كما أنه مصنوع باستخدام تكنولوجيا 12 نانو متر.

يوجد بالهاتف ذاكرة داخلية تصل سعتها الى 64 او 32 او 128 جيجا بايت.

الهاتف مزود بمعالج رسومات.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 3 او 4 رام.

يتمتع الهاتف بوجود بطارية بسعة 5000 امبير كما يمكن شحن البطارية من خلال يو اس بي.

يعتبر نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 12 كما أنه قد حصل في الوقت الحالي على أندرويد 13.

تأتي شاشة الهاتف من نوع pls lcd كما أنها تأتي بحجم 6.5 بوصة.

تبلغ دقة شاشة الهاتف نحو 1600*720بيكسل.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e

جاء سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e كما يلي: