هتقبض أكتر من 9.000 جنية.. شروط التقديم على وظائف وزارة الزراعة لجميع التخصصات بمرتبات مجزية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ونسبة البطالة المتواجدة بالبلاد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن اتاحة بعض الوظائف الخالية لديها، وذلك لشغل منصب مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية و الحوكمة بوزارة الزراعة، على أن تنتهي مدة التقديمات لتلك الوظيفة في 8 من شهر يونيو القادم، ونوضح فيما يلي شروط وطريقة التقديم لفرص العمل بوزارة الزراعة.

المهارات المطلوبة لفرصة الوظائف الخالية

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن المهارات المطلوبة لفرصة الوظائف الخالية حتى يستطيع المواطن الظفر بتلك الوظيفة وتلك المهارات هي:

أولا: لابد أن يكون المتقدم لديه القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

ثانيا: لابد من استطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

ثالثا: أن يكون المتقدم لديه الخبرة الفنية التخصصية في إحدى المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

رابعا: عدم إدانة المتقدم في أي محاكم طول فترة العمل الخاصة به.

خامسا: لابد أن يكون المتقدم تم منحه تقرير تقويم اداء بمرتبة كفء على أقل تقدير، وذلك خلال العامين الماضيين.

سادسا: أن يقوم بالتحديث الدوري للسجل الخاص بالأداء وإعداد التقارير الخاصة بتقويم الأداء و ارفاقها إلى المستوى الذي يليه، وذلك طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سابعا: إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة والبرامج والاحتياجات التشغيلية ومتابعة تنفيذ تلك الخطة وتقديم المقترحات المطلوبة لتطوير العمل داخل المؤسسة.

ثامنا: يقترح المطلوب من الموارد البشرية وذلك في ظل تحليل الاعباء الخاصة بالعمل وكذلك الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع الكفاءة الخاصة بالموظفين.

شروط فرصة الوظائف الخالية

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توفرها في الراغبين في الحصول على تلك الوظيفة وهي كالآتي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علي يتوافق مع طبيعة العمل.

ثانيا: إرفاق أصل زائد 7 صور ضوئية لكل من صورة ضوئية للبطاقة الشخصية، 8 صور شخصية، بيان ابرز الإنجازات معتمدا، طلب شغل وظيفه، بيان حاله وظيفية، شهادة قانونية، ملفا يتم سحبه من مكان التقديم واستكمال بياناته.

طريقة التقديم لفرصة الوظائف الخالية

حتى يتمكن المواطن من تقديم ملف الخاص به لشغل الوظيفة المتاحة لابد من أن يتم تسليم الطلبات يد بيد وذلك الى ادارة التعبئه والاختيار و الكائنة في مبنى استصلاح الأراضي الدور الحادي عشر والعنوان تفصيلا 1 شارع نادي الصيد الدقي الجيزة