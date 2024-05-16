تردد قناة ssc… مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين 2024 والقنوات الناقلة

تردد قناة ssc السعودية الرياضية تحتل موقع الريادة في عالم البث الرياضي، حيث تحصل على حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي ومجموعة من البطولات الأخرى تتميز شبكة SSC السعودية الرياضية بتقديم محتوى تلفزيوني عالي الجودة والوضوح HD، مما يمنح المشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشبكة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها الذكية، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى المباريات والبرامج الرياضية في أي وقت ومن أي مكان.

تردد قناة ssc

باستخدام البيانات التالية يمكن استقبال ترددات قنوات SSC Sport على أجهزة الاستقبال:

تردد قناة SSC Sport 1

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 2

التردد: 12524

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 3

التردد: 12525

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 4

التردد: 12526

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 5

التردد: 12527

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 6

التردد: 12528

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 7

التردد: 12529

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 8

التردد: 12530

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط تردد قناة ssc على الرسيفر

لتضبط تردد قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص يرجى اتباع الخطوات التالية: