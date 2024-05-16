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تردد قناة ssc… مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين 2024 والقنوات الناقلة
تردد قناة ssc السعودية الرياضية تحتل موقع الريادة في عالم البث الرياضي، حيث تحصل على حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي ومجموعة من البطولات الأخرى تتميز شبكة SSC السعودية الرياضية بتقديم محتوى تلفزيوني عالي الجودة والوضوح HD، مما يمنح المشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشبكة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها الذكية، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى المباريات والبرامج الرياضية في أي وقت ومن أي مكان.
تردد قناة ssc
باستخدام البيانات التالية يمكن استقبال ترددات قنوات SSC Sport على أجهزة الاستقبال:
تردد قناة SSC Sport 1
- التردد: 12523
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 2
- التردد: 12524
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 3
- التردد: 12525
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 4
- التردد: 12526
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 5
- التردد: 12527
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 6
- التردد: 12528
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 7
- التردد: 12529
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC Sport 8
- التردد: 12530
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات ضبط تردد قناة ssc على الرسيفر
لتضبط تردد قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص يرجى اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالدخول إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص.
- اضغطوا على زر البحث المتوفر على جهاز الرسيفر الخاص.
- اختر نوع التردد الذي ترغبون في البحث عنه ويمكن اختيار ترددات النايل سات أو ترددات عربسات حسب الحالة.
- بعد ذلك أدخلوا تردد قناة SSC المطلوبة والذي تم ذكره سابقا.
- اضغطوا على زر بحث لبدء عملية البحث عن القنوات.
- بعد الانتهاء من البحث ستظهر قائمة بالقنوات المتاحة بما في ذلك القنوات التابعة لشبكة SSC.
- اختاروا القناة التي ترغبون في حفظها ثم اضغطوا على زر حفظ لتثبيت القناة على الجهاز.