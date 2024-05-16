وخلاص فرجت وهتعرف تبني.. الحكومة تعلن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%.. وأهم الشروط المطلوبة

صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تشكل تحديًا كبيرًا يهدد سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمدن، ولذلك حرصت الحكومة المصرية على تطبيق هذا القانون والتخلص من أي مبنى يتعارض مع جميع القواعد الخاصة بالدولة، ولذلك ورغبةً من الدولة في محاولة حفظ حقوق بعض المواطنين قامت بوضع قانون التصالح حتى يتمكن مجموعة من المواطنين التي تنطبق على مبانيهم الشروط أن يقوموا بتقديم المبلغ الخاص بالتصالح كغرامة على المخالفة.

تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

شهدت مصر مؤخرًا خطوة هامة نحو تقنين أوضاع كافة مخالفات البناء ودعم الاستقرار العمراني، تمثلت في قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض بنسبة 25% من قيمة التصالح وذلك في حال السداد الفوري، ويأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد الشكل العام للمدن.

ما هي فوائد تخفيض قيمة التصالح؟

سبب تخفيض قيمة التصالح العديد من الفوائد للمواطنين والدولة على حد سواء، وأكد الجهات المسؤولة أن نسبة طلبات التصالح زادت بشكل كبير بعد التخفيض لتصل ل 47,000 طلب:

ي شجع التخفيض على زيادة سرعة المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.

تعمل عملية التصالح على زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.

تعزيز السلامة العمرانية للمدن.

توفير فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشييد.

شروط التصالح في مخالفات البناء

‏لكي يتم التصالح لابد أن تتوفر مجموعة من المقاومات في المنشأة: