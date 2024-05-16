من غير ما تفكري كتير: وصفة كبدة الدجاج الإسكندراني الأصيلة طعم يجنن وطريقة تحضير مش محتاجة خبرة!”

يبحث العديد من عشاق الطهي عن وصفات جديدة تضيف لمسة مميزة إلى مائدتهم، ويعتبر طبق كبدة الدجاج الإسكندراني من الأطباق التي يعد تحضيرها في المنزل تجربة فريدة يعشها الكثيرين بشغف، يعتبر هذا الطبق من الأطباق الشهيرة في مصر، وخاصة في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز بنكهته الغنية وطريقته الخاصة في التحضير.

المقادير

قبل البدء في تحضير طبق كبدة الدجاج الإسكندراني، من المهم التأكد من توافر جميع المقادير اللازمة. سنحتاج إلى كبدة دجاج طازجة ومجموعة من التوابل التي تضفي على الطبق مذاقه المميز.

500 جرام كبدة دجاج

3 فصوص ثوم مهروسة

عصير ليمونة واحدة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

شرائح فلفل أخضر حار وفلفل رومي

شرائح بصل

طريقة التحضير

طريقة التحضير هي الجزء الأهم الذي يحدد النتيجة النهائية للطبق، سنتبع خطوات محددة لضمان الحصول على كبدة دجاج إسكندراني بمذاق لا يُنسى.

نظفي كبدة الدجاج جيدًا وقطعيها إلى قطع صغيرة. في وعاء، اخلطي عصير الليمون والخل والثوم والتوابل معًا. ضعي الكبدة في الخليط واتركيها لتتبل لمدة 30 دقيقة. سخني الزيت في مقلاة وأضيفي شرائح البصل حتى تصبح ذهبية اللون. أضيفي الكبدة وقلبيها حتى تنضج. في النهاية، أضيفي شرائح الفلفل وقلبي لمدة دقيقتين.

نصائح

للحصول على مذاق أفضل، يمكنك إضافة قليل من الطماطم المقطعة أثناء الطهي.

تأكدي من عدم الإفراط في طهي الكبدة حتى لا تصبح قاسية.

في نهاية المقال، يمكننا القول بأن طريقة عمل كبدة الدجاج الإسكندراني في المنزل ليست بالأمر الصعب، ويمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة والاستمتاع بمذاقها الرائع، مع القليل من الصبر والمتابعة للخطوات، ستحصل على طبق مميز يرضي جميع أفراد الأسرة.