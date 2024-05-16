وزارة الدفاع الجزائرية تعلن.. رابط التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024

صرحت وزارة الدفاع بالجزائر عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجيش الوطني، عبر التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي الخاص بها، ولكن للتقديم يلزم توافر بعض المستندات، كما يجب توافر بعض الشروط واجتياز الخضوع لبعض الاختبارات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، حيث سنذكر طريقة التقديم وأهم الشروط.

رابط التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024

يمكن التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الجزائري.

من ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم .

من ثم يجب التأكد من ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كذلك يجب ارفاق الأوراق المطلوبة .

وأخيرا يتم الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري

يوجد عدة شروط يجب توافرها في المتقدم من أجل التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، نذكرها فيما يلي:

يجب ألا يكون المتقدم أعذب.

يجب كذلك أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يلزم اجتياز اختبار اللياقة البدنية للقبول في الجيش الوطني الجزائري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ، كما يجب ألا يزيد عن 22 عام.

يجب كذلك توافر شهادة الثانوية.

يلزم اجتياز كافة الاختبارات التي يخضع لها المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في صفوف الجيش الوطني

يوجد بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في صفوف الجيش الوطني، وهي كالتالي: