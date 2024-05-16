تكنولوجيا
بمواصفات خيالية… تعرف على موبايل Oppo Reno 8T 5G الرائع في السوق
في ظل التسارع المذهل لتطوير الأجهزة الذكية والمنافسة الشديدة، يبرز هاتف Oppo Reno 8T 5G كنجم ساطع وذلك بفضل إمكانية، هذا الهاتف يأتي بعدة خصائص متطورة وتكنولوجيا عصرية، لهذا تعرف شركة أوبو بمكانتها المتميزة في عالم التقنية، كما تحرص على إغناء السوق بابتكاراتها المستمرة، وفيما يلي سوف يتم التعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل.
مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G
|الميزة
|التفاصيل
|الاتصال قريب المدى
|يدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـ NFC
|الشريحتين
|يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim
|الشبكات المدعومة
|يدعم شبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G
|الأبعاد والوزن
|يأتي بأبعاد 162.3×74.3×7.7 ملم مع وزن 171 جرام
|الشاشة
|نوع AMOLED، بحجم 6.7 إنش، بدقة FHD 1080×2412 بكسل، بمعدل كثافة 394 بكسل لكل إنش، تحديث 120Hz، حماية Asahi Glass AGC DT-Star2، تدعم مليار لون وأقصى سطوع 950 شمعة
|الذاكرة
|يأتي بإصدارات ذاكرة:
الإصدار الأول: 128 جيجا بايت UFS 2.2 + 8 جيجا بايت LPDDR4X
الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت UFS 2.2 + 8 جيجا بايت LPDDR4X
يدعم كارت ميموري
|المعالج
|Snapdragon 695 5G بتكنولوجيا 6 نانو، معالج رسومي Adreno 619
|الكاميرا الأمامية
|تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
|تصوير الفيديو
|بجودة FHD دقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية، HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية، تصوير بطئ بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل 120 إطار/ثانية
|الميكروفون الإضافي
|يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
|البطارية
|سعة 4800 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 67 واط
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية:
الكاميرا الأولى: 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 (أساسية)
الكاميرا الثانية: 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.3 (ميكروسكوب)
الكاميرا الثالثة: 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 (عزل)، فلاش أحادي ليد