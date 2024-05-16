تكنولوجيا

بمواصفات خيالية… تعرف على موبايل Oppo Reno 8T 5G الرائع في السوق

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 22 دقيقة
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بمواصفات خيالية... تعرف على موبايل Oppo Reno 8T 5G الرائع في السوق
بمواصفات خيالية... تعرف على موبايل Oppo Reno 8T 5G الرائع في السوق

في ظل التسارع المذهل لتطوير الأجهزة الذكية والمنافسة الشديدة، يبرز هاتف Oppo Reno 8T 5G كنجم ساطع وذلك بفضل إمكانية، هذا الهاتف يأتي بعدة خصائص متطورة وتكنولوجيا عصرية، لهذا تعرف شركة أوبو بمكانتها المتميزة في عالم التقنية، كما تحرص على إغناء السوق بابتكاراتها المستمرة، وفيما يلي سوف يتم التعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G

الميزةالتفاصيل
الاتصال قريب المدىيدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـ NFC
الشريحتينيدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim
الشبكات المدعومةيدعم شبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G
الأبعاد والوزنيأتي بأبعاد 162.3×74.3×7.7 ملم مع وزن 171 جرام
الشاشةنوع AMOLED، بحجم 6.7 إنش، بدقة FHD 1080×2412 بكسل، بمعدل كثافة 394 بكسل لكل إنش، تحديث 120Hz، حماية Asahi Glass AGC DT-Star2، تدعم مليار لون وأقصى سطوع 950 شمعة
الذاكرةيأتي بإصدارات ذاكرة:
الإصدار الأول: 128 جيجا بايت UFS 2.2 + 8 جيجا بايت LPDDR4X
الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت UFS 2.2 + 8 جيجا بايت LPDDR4X
يدعم كارت ميموري
المعالجSnapdragon 695 5G بتكنولوجيا 6 نانو، معالج رسومي Adreno 619
الكاميرا الأماميةتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
تصوير الفيديوبجودة FHD دقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية، HD 720 بكسل بمعدل 30 إطار/ثانية، تصوير بطئ بجودة HD بدقة 720 بكسل بمعدل 120 إطار/ثانية
الميكروفون الإضافييدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
البطاريةسعة 4800 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 67 واط
الكاميرا الخلفيةثلاثية:
الكاميرا الأولى: 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 (أساسية)
الكاميرا الثانية: 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.3 (ميكروسكوب)
الكاميرا الثالثة: 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 (عزل)، فلاش أحادي ليد
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 22 دقيقة
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