هسة “ظهرت الآن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بأحدث وجبة” عموم العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويستطيع جميع المواطنين المتقدمين للحصول على راتب الرعاية الاجتماعي في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويتم توفير الرعاية الاجتماعي للكثير من الأرامل والمطلقات وكبار السن والعديد من ذوي الأمراض المزمنة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين في العراق في الأيام الماضية، وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع جميع المواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم قم بالدخول عبر أيقونة خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل جميع بيانات المواطن.

ثم قم بالضغط على “استعلام”.

تظهر جميع اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من الشروط الخاصة بالحصول عل الرعاية الاجتماعية في العراق خلال الفترة الاخيرة الماضي وهي كالتالي :