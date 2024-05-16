موعد إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 مترجمة والقنوات الناقلة.. لن تفوتكم حلقة اليوم

عشاق المسلسلات التركي خصوصًا التاريخية منها يبحثون اليوم عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 مترجمة، والذي سيتم عرضه بعد ساعات قليلة من الآن، حيث أسبوعيًا مساء الخميس تُذاع حلقة ضمن الحلقات الجديدة المعروضة على شاشة التلفاز وذلك بالترجمة باللغة العربية، ونوضح لكم تردد القناة الناقلة للمسلسل وأيضًا موعد عرض حلقة 160.

موعد إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 مترجمة

ح 160 من مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس ينتظرها المتابعين من كل أنحاء العربي، حيث اليوم الخميس هو موعد حلقة جديدة كما اعتادت قناة الفجر أن تعرض كل خميس على المتابعين، ويتم عرض المسلسل يومي الأربعاء والخميس على القناة التركية والعربية في المواعيد التالية:

قناة ATV التركية الحلقة الجديدة بالتركية يوم الأربعاء بتمام 8:00 على توقيت تركيا.

قناة الفجر الجزائرية الحلقة بالعربية يوم الخميس بتمام العاشرة على توقيت جمهورية مصر العربية والسعودية، بينما الساعة 11 على توقيت دولة الإمارات العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ذكرنا لكم موعد إذاعة وبث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 160 مترجمة على القنوات الفضائية، سواء باللغة التركية في اليوم الأول، أو اليوم الثاني باللغة العربية المترجمة، وعن الفجر الجزائرية فهي القناة الناقلة هذا المسلسل، وتأتي مواعيد عرض المسلسل في الموعد التالي:

نايل سات

تردد القناة: 10922.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة: El Fagir.

وكي تتابع المسلسل، ثبت القناة على جهازك، وذلك من قائمة الأقمار الصناعية الخاصة بك، ثم اختيار النايل سات وبعدها تنزل لك القناة على جهازك وتتابع الحلقة الجديدة اليوم، فسارعوا قبل أن تفوتكم الحلقة.