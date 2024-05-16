الف مبروك زيادة جديدة في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024! وصلت لـ 1000 دينار جزائري

جهاد حسين آخر تحديث
الف مبروك زيادة جديدة في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024! وصلت لـ 1000 دينار جزائري

تقوم الحكومة الجزائرية بتوفير جميع البيانات التي تلزم المواطنين عن منحة المرأة الماكثة في البيت حتى يتسهل الإجراءات الخاصة بالحصول على المنحة والاستفادة من ذلك الدعم النقدي الشهر التي تقدمه الحكومة حيث أن منحة المرأة الماكثة في البيت هي من أهم المنح الاجتماعية التي تقدم بالجزائر حتى تعين الأسر الأكثر احتياجا على تلبية احتياجاتهم الشهرية حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذي المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 تابعوا معي.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المرأة المتقدمة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت:

  • يجب أن تكون المرأة لديها الجنسية الجزائرية ومقيمة في الجزائر بشكل دائم.
  • يجب أن لا يقل عمر المرأة من 15 عام.
  • يجب عدم امتلاكها لدخل شهر ثابت.
  • يجب أن يتم تسجيلها في الوكالة الوطنية للت.
  • يجب ان لا تمتلك أي أصول مالية ذا تقييم عالية.
  • يجب أن تكون هي من يعول الأسرة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الحكومة الجزائرية بتحديد بعض الأوراق التي يجب ارفاقها للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

  • صورتين للمتقدم.
  • شهادة ميلاد الإقامة.
  • صوره من بطاقة الشفاء.
  • شهادة تثبت عدم عمل المرأة.
  • قسيمة طلاق أو زواج.
  • شهادة ميلاد أصلية
  • شهادة عائلية.

يجب أن تكون جميع الأوراق رسمية وليس بها أي تزوير، حتى لا يعاقب المتقدم على المنحة وفقًا للحكومة الجزائرية.

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