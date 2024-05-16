كام سعر الليبي اليوم... 100 دينار ليبي كم بالمصري في السوق السوداء والبنوك المصرية

شهد اليوم الخميس 16 مايو 2024 سعر الدينار الليبي في السوق المصرة سعرا جديدا، لذلك يتساءل الكثيرون عن 100 دينار ليبي كم بالمصري؟ ، ولعل الكثير يتساءل عن هذا السؤال الذي يمثل أهمية كبيرة لدى عددا كبيرا من المصريين الذين يعملون في ليبيا، ومن الجدير بالذكر أن سعر الدولار الليبي مستقر بشكل كبير في البنوك المصرية منذ تحرير سعر الصرف، حيث يتغير بمقدار قروشا، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدينار الليبي في البنوك المصرية، وكذلك في السوق السوداء.

100 دينار ليبي كم بالمصري؟

شهد اليوم الخميس 16 مايو 2024 استقرار في البنوك المصرية، فمنذ أن حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه واستقر سعر العملات الأجنبية والعربية لدى البنوك المصرية، حيث بلغ اليوم سر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري للمبالغ المختلفة للدينار التالي:

1 دينار ليبي = 9.75 جنيه مصري.

5 دينار ليبي = 48.75 جنيه مصري

10 دينار ليبي = 97.5 جنيه مصري

25 دينار ليبي = 243.75 جنيه مصري

50 دينار ليبي = 487.5 جنيه مصري

100 دينار ليبي = 975 جنيه مصري

500 دينار ليبي = 4,875 جنيه مصري

1,000 دينار ليبي = 9,750 جنيه مصري

5,000 دينار ليبي = 48,750 جنيه مصري

10,000 دينار ليبي = 97,500 جنيه مصري

دينار ليبي كم مصري سوق سوداء؟

تراجع سعر الدينار الليبي كثيرا في السوق السوداء المصرية، حيث بلغ سعره في السوق السواء قبل تحرر سعر الصرف على الجنيه نحو من 12 جنيها، ليسجل بعد ذلك تراجعا كبيرا في سعره مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم سعر الدينار الليبي في السوق السوداء قريبا من البنوك، فيصل سعر اليوم في السوق إلى نحو من 10 جنيها مصريا لكل دينار ليبي.