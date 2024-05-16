“تحديث” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع أغاني لولو الشطورة

أطفالك يفتقدون صوت لولو في المنزل وهذا بسبب وقف القناة، لكن ليس هناك داع للقلق فكل ذلك سوف ينتهي إذا ما قمت فقط بتحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية، حيث إن القناة تعمل على تعديل التردد كل حين وآخر لتضمن للمشاهدين أن يحصلوا على تجربة مشاهدة رائعة ومميزة، ويستطيع الأطفال أن يستمتعوا بأغاني مميزة وممتعة وجديدة، ولهذا سوف نتعرف معا على تردد قناة وناسة الجديد في هذا الموضوع.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يرغب العديد من الأشخاص خاصة المشغولين منهم في أن يحدوا وسائل الإلهاء الأطفال إلى حين انتهائهم من أعمالهم، وأيضاً تكون وسائل مفيدة لا تضر الأطفال، وقد حققت قناة وناسة لجميع الآباء والأمهات هذه المعادلة الصعبة من خلال ما تقدمه للطلاب من برامج. شيقة، وأما عن التردد الخاص بقناة وناسة كيدز هو على النحو التالي:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي العرب سات هو: 11270.

القناة تعمل بجودة: HD.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

أمام بالنسبة للتردد الخاص بقناة وناسه على القمر الصناعي النايل سات فهو:

التردد: 11470.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

القناة تعمل بجودة: SD.

مميزات قناة الاطفال وناسة

تعمل قناة وناسة كيدز على عرض العديد من البرامج المميزة والأناشيد التي يفضلها الأطفال ويحبونها، خاصة الاطفال في السن الصغير، كما تعمل القناة على توفير مجموعة من برامج الرسوم المتحركة الشيقة التي تعمل على جذب الأطفال له، وتقديم فقرات مفيدة ومنميه للطفل، وتهتم إدارة القناة بجعل القناة تقدم محتواها بجودة عالية لكي لا يمل الأطفال منها، ولكن يجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت قنوات الاطفال ممتعة وهادفة فلا يجب ترك الأطفال أمامها لوقت طويل.