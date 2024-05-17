فلوس القبض 10 بواكي كل شهر.. وظائف وزارة العمل بدون مؤهلات في 9 محافظات وفقًا لهذا الشرط

يهتم أغلب الشباب بمتابعة وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، حيث تحرص الحكومة المصرية على القضاء على البطالة، ولذلك تساهم كافة مؤسسات الدولة في توفير فرص عمل للشباب، ومن أهم المؤسسات التي تعمل دائما على توفير الكثير من فرص العمل، وزارة العمل المصرية التي تقوم بالإعلان عن نشرة توظيفية مرتين في الشهر، يتم فيها الإعلان عن بعض الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص لعدد من الشباب.

وظائف خالية من وزارة القوي العاملة

من اكثر الموضوعات بحثا في الفترة الأخيرة هو النشرة التوظيفية التي يتم فيها الإعلان عن وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، ويتم الإعلان عن هذه النشرة كل 15 يوم من قبل وزارة العمل، وجاءت في هذا الوقت على النحو التالي:

أعلنت وزارة العمل عن نشرة توظيف تضم أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

فرص العمل تتوفر في أكثر من 15 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية.

عدد الشركات المتوافر فيها فرص العمل حوالي 55 شركة في القطاع الخاص.

الوظائف تناسب عدد كبير من الشباب.

هناك بعض الوظائف التي تطلب مؤهلا عالي، وبعضها بدون مؤهل.

يتميز الإعلان في هذه النشرة عن توافر فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات.

رواتب الوظائف المعروضة مناسبة جدا للحد الأدنى للأجور في الدولة.

التقديم على الوظائف المطلوبة

وبعد معرفة تفاصيل وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، يسأل عدد من المواطنين عن كيفية التقديم على هذه الوظائف والتي جاءت على النحو التالي: